Электроснабжение трех десятков населенных пунктов Карелии восстановлено

В Медвежьегорском районе восстановлено электроснабжение, сообщили в МЧС Карелии.

В 20.25 электроснабжение в Медвежьегорском районе восстановлено по штатной схеме.

Напомним, сегодня 12 июля в 16.45 произошло аварийное отключение электроэнергии на территории Медвежьегорского района.

В результате было нарушено энергоснабжение в 39-и населенных пунктах Медвежьегорского района. Без электричества остались 2345 человек, в том числе 378 детей, 1096 домов, социально значимых объектов нет.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 2 бригады от МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" 5 человек, 2 ед. техники.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.