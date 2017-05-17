Энергетики Карелии помогли спасти туристов из Москвы

Филиал "Карелэнерго" предоставил технику для эвакуации туристов в северном районе Карелии.

В ночь с 16 на 17 мая недалеко от поселка Пертозеро Сегежского района туристы из Москвы оказались в зоне бездорожья, откуда не смогли выехать самостоятельно. Кроме того, к месту происшествия приблизилась стая волков.

За помощью туристы обратились к спасателям. Главное управление МЧС России по Республике Карелия направило к месту происшествия технику и сотрудников Сегежского пожарно-спасательного гарнизона, которые эвакуировали путешественников.

Для оказания помощи по эвакуации автотранспортного средства были вызваны сотрудники филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго". Производственное отделение "Северные электрические сети" оперативно направило к месту происшествия двух сотрудников на спецтехнике - тягаче с прицепом и вездеходе.

В результате слаженной работы сотрудников филиала "Карелэнерго", МЧС по Карелии, а также лесников, вся необходимая помощь нуждающимся была оказана в кратчайшие сроки. Туристы доставлены в близлежащий поселок Пертозеро, им оказывается необходимая помощь.