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Новости. Общество
12:58, 29 Сентября 2017

Энергетики Каскада Сунских ГЭС успешно ликвидировали учебную аварию

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На Каскаде Сунских ГЭС, в состав которого входят восемь гидроэлектростанций, расположенных в Кондопожском районе и Приладожье, 29 сентября прошли учения по локализации и ликвидации нештатных ситуации в зимний период.

На Кондопожской ГЭС отрабатывались две нештатные ситуации: условный выброс и возгорание масла на выключателе и засорение снежно-ледовой крошкой сороудерживающих решеток.  При этом, из-за вывода гидроагрегатов в ремонт для очистки решеток от шуговой наледи были потеряны собственные нужды станции и произошло обесточивание потребителей в Кондопоге. Аналогичная нештатная ситуация – условное возгорание масла на выключателе при его отключении при замыканиях на линии 135 кВ в предледоставный период произошла и на другой станции, Пальеозерской ГЭС.

– Сегодня был отработан алгоритм действий сотрудников ГЭС при характерных для нашего района природных явлениях – шуге. Это опасная смесь из снега и льда, которая при попадании на защитные решетки ГЭС прилипает к ним, и тем самым ограничивает поступление воды к гидроагрегатам, – отметил специалист по гражданской защите и мобилизационной работе Каскада Сунских ГЭС ПАО "ТГК-1" Владимир Кузнецов.

По итогам учений, действия сотрудников получили положительную оценку и ещё раз подтвердили готовность сил и средств Каскада Сунских ГЭС к ликвидации возможных нештатных ситуаций в зимнее время.

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