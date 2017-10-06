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Новости. Общество
12:36, 06 Октября 2017

Энергетики Выгских ГЭС ликвидировали несанкционированные свалки в беломорском лесу

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Сотрудники каскада Выгских ГЭС приняли участие в ежегодной Всероссийской акции "Живи, лес!", которая проводится шестой год подряд и в каждом регионе приобретает свои особенности.

Основная цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам сохранения, восстановления и приумножения российских лесов. Так, совместно с Беломорским центральным лесничеством энергетики провели очистку лесных территорий Беломорского района от захламленности и мусора. Совместными усилиями были ликвидированы несколько несанкционированных свалок.

– Всероссийская акция "Живи, лес!" началась в 2011 году, и мы рады, что у нас есть возможность внести свой посильный вклад, – отмечает инженер-эколог Каскада Выгских ГЭС ПАО "ТГК-1" Нина Зерикова. – Коллектив Палакоргской ГЭС во главе с начальником станции Владимиром Кругловым уже второй год подряд участвует в мероприятиях по сохранению лесных богатств.

В этом году карельские энергетики присоединились еще к одному экопроекту – "Городской ЭКОбомбе". Идея родилась в Карелии и заключается в массовом озеленении территорий и дворов саженцами сибирского кедра и деревьями других пород.

– Эта народная экологическая акция существует второй год. За это время в Петрозаводске высажены тысячи саженцев сибирского кедра, можжевельника и лиственницы. В этом году – весной и летом – саженцы кедра украсили территорию Петрозаводской ТЭЦ и гидроэлектростанции Каскадов Выгских, Сунских и Кемских ГЭС. Часть самых маленьких саженцев мы передали на дорост коллегам, а часть – на городские экологические предприятия, – рассказывает начальник экологического сектора филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Татьяна Конюхова.

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