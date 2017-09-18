Энергетики Петрозаводской ТЭЦ показали высокое мастерство на всероссийских соревнованиях

Команда из столицы Карелии стала бронзовым призером на соревнованиях в Москве.

Команда Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" стала бронзовым призером первых открытых соревнований оперативного персонала тепловых электрических станций, которые проходили с 11–15 сентября 2017 года в рамках премии "Надежная энергетика" на базе Единого центра подготовки персонала группы "Газпром энергохолдинг" в Москве.

Первое и второе место заняли команды, также представляющие компании группы "Газпром энергохолдинг". Максимальное количество баллов набрали энергетики Красноярской ГРЭС-2 ПАО "ОГК-2", серебро завоевали представители ТЭЦ-25 ПАО "Мосэнерго". Всего в соревнованиях участвовали девять команд, представляющих крупные генерирующие компании.

Также судейская комиссия определила победителей в персональных номинациях и удостоила их звания "Лучший по профессии". Лучшим начальником смены электростанции признан участник команды Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" Андрей Кустов.

Программа состояла из семи этапов, среди которых были проверка знаний нормативно-технической документации, готовности к ликвидации загорания оборудования, уровня подготовки оперативного персонала котлотурбинного цеха, выполнение переключений и ликвидации аварийной ситуации, ведение водно-химического режима ТЭС, выполнение технологических операций по эксплуатации систем автоматического управления и контроля ТЭС, а также оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.

– Высокие результаты Петрозаводской ТЭЦ на протяжении нескольких лет только подтверждают профессионализм, усердие и требовательность к себе наших сотрудников. Они работают слаженно и нацелены на результат. Победа на соревнованиях такого масштаба – это вовсе не везение или благосклонность фортуны, а закономерный трудовой итог, – подчеркивает директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" Александр Вдовиченко. – Отдельно хочу сказать о бессменном руководителе команды Викторе Александровиче Мирошниченко, который вот уже шесть лет занимается подготовкой сотрудников к соревнованиям. Он прошел путь от машиниста-обходчика до начальника оперативной службы станции. Его лидерские качества и профессиональный опыт помогают коллегам побеждать в условиях высокой конкуренции.

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