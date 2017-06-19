Энергетики прокомментировали отключение света в Новом Машезере

Плановый ремонт электросетей происходит в соответствии с законом, рассказали в "Прионежской сетевой компании".

Напомним, жители отдаленного поселка Новое Машерезо Беломорского района Карелии остались днем без света из-за плановых ремонтных работ.

Как рассказали "Столице на Онего" в "Прионежской сетевой компании", поселок Новое Машезеро снабжается электроэнергией Карелэнерго через линии Прионежской сетевой компании, которые требуют планового ремонта.

"В мае в "Карелэнерго" мы направили письмо о согласовании ремонтных работ и позже "Карелэнерго" согласовало их", - рассказали в пресс-службе "ПСК".

"Все работы проходят в соответствии с законом", - уточнили в "Прионежской сетевой компании".

Работать ночью энергетики не могут из-за техники безопасности.