Энергетики устроили блэкаут поселку в Карелии, срываются детские лагеря
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Энергетики устроили блэкаут поселку в Карелии, срываются детские лагеря
Как рассказали "Столице на Онего" в местной администрации, диспетчер "Прионежской сетевой компании" поставил в известность, что с 19 по 21 июня электричества в поселке не будет с 12 до 19 часов, а с 21 по 28 июня - с 9 утра до 17 часов.
"Поселок находится в 9 км от Беломорска. У нас всего два магазина. Предприниматели сказали, что из-за отключений планируют временно закрыть магазины, это значит, что мы останемся без продуктов. Есть маленькая пекарня, но для нее тоже нужно электричество", - сказали жители поселка, где проживают 520 человек.
Энергетикам предлагалось проводить ремонтные работы в белые ночи, но это предложение не было ими поддержано.
По данным местных властей, организованный в школе детский лагерь также срывается - столовая не может обеспечить питание без электричества. У местных жителей начинают размораживаться и течь холодильники.
"У нас одна радость – свет", - с горечью говорят местные жители.
Они уже обратились в прокуратуру с требованием разобраться с ситуации.
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