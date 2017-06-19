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14:56, 19 Июня 2017

Энергетики устроили блэкаут поселку в Карелии, срываются детские лагеря

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Энергетики устроили блэкаут поселку в Карелии, срываются детские лагеря

Как рассказали "Столице на Онего" в местной администрации, диспетчер "Прионежской сетевой компании" поставил в известность, что с 19 по 21 июня электричества в поселке не будет с 12 до 19 часов, а с 21 по 28 июня - с 9 утра до 17 часов.

"Поселок находится в 9 км от Беломорска. У нас всего два магазина. Предприниматели сказали, что из-за отключений планируют временно закрыть магазины, это значит, что мы останемся без продуктов. Есть маленькая пекарня, но для нее тоже нужно электричество", - сказали жители поселка, где проживают 520 человек.

Энергетикам предлагалось проводить ремонтные работы в белые ночи, но это предложение не было ими поддержано.

По данным местных властей, организованный в школе детский лагерь также срывается - столовая не может обеспечить питание без электричества. У местных жителей начинают размораживаться и течь холодильники.

"У нас одна радость – свет", - с горечью говорят местные жители.

Они уже обратились в прокуратуру с требованием разобраться с ситуации.

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