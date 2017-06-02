Epilas — эффективная лазерная эпиляция по доступной стоимости

Ради поддержания красоты женщины прилагают немало усилий.

Но пожалуй, самой затратной по времени и нелюбимой женщинами процедурой остается удаление нежелательных волосков — поскольку использовать бритву или специальные крема приходится слишком часто.

Лазерная эпиляция — современный и удобный способ решения проблемы. Московский салон EPILAS предлагает эффективную и безопасную процедуру жительницам столицы и тем, кто бывает в Москве хотя бы раз в месяц.

главные выгоды лазерного метода избавления от волосков

По каким причинам лазерная эпиляция — лучше, чем постоянно использование привычной бритвы или воска? Данная процедура проводится исключительно в салонных условиях на надежном оборудовании — в частности, EPILAS применяет лазер немецкого производства MeDioStar Next PRO. Направленное лазерное воздействие разрушает саму луковицу волоса — поэтому нежелательная растительность пропадает надолго. Точный срок зависит от особенностей организма — но в среднем составляет от года до восьми лет совершенно гладкой кожи.

Конечно, эпиляция лазерным методом не происходит мгновенно. При каждой процедуре разрушается лишь определенный процент волосяных фолликул, а для полного эффекта требуется 4 – 10 сеансов с промежутками по месяцу между ними. Однако даже десять сеансов — очень мало по сравнению с еженедельным бритьем проблемных участков.

Вопреки распространенному мнению, цены на лазерную эпиляцию вполне доступны. Салон EPILAS предлагает процедуры стоимостью от 1500 до 2500 рублей — и при этом готов предоставить скидки тем женщинам, кто оплачивает от пяти сеансов сразу или приводит с собой подруг. Процедура полностью безболезненна — во время ее проведения можно просто расслабиться.

epilas — круглосуточный салон в центре города

Кроме выгодных расценок и исключительно качественной эпиляции, EPILAS готов предложить своим посетительницам и удобный график. Салон единственный в Москве работает днем и ночью — записаться на сеанс эпиляции можно абсолютно в любое время. При этом не придется и далеко ехать — центр расположен в Большом Сергиевском переулке, и добраться до него можно сразу от четырех станций метро: Трубной, Тургеневской, Цветного бульвара и Сухаревской.

Избавиться от растительности EPILAS поможет в любом месте — в зоне бикини, на ногах, в подмышках, на спине. Также проводится эпиляция лица — благодаря ей кожа станет абсолютно гладкой, лишенной даже легкого пушка.

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