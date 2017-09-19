Еще 11 машин скорой помощи прибудут в Карелию

Автомобили приобретут за счет резервов правительства России.

В Республику Карелия будут поставлены 11 автомобилей скорой медицинской помощи, приобретенные за счет бюджетных ассигнований резервного фонда правительства России.

В соответствии с приоритетной программой "Комплексное развитие моногородов" в части развития здравоохранения новые автомобили планируется направить в учреждения здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь жителям городов Костомукша, Кондопога, Лахденпохья, Питкяранта, Пудож, Сегежа, Суоярви и поселков Пиндуши, Надвоицы, Вяртсиля и Муезерский.

Вся автомобильная техника относится к классу "В" и оснащена оборудованием, позволяющим бригаде специалистов оказывать квалифицированную экстренную помощь уже на догоспитальном этапе.