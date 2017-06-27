Еще два гаража мешают благоустраивать Петрозаводск

Два гаража необходимо демонтировать, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцу самовольно установленных нестационарных двух гаражей, расположенных в районе дома № 14 по ул. Грибоедова, добровольно, своими силами и средствами до 11 июля произвести их демонтаж.