16:44, 27 Июня 2017
Еще два гаража мешают благоустраивать Петрозаводск
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Два гаража необходимо демонтировать, сообщили в администрации Петрозаводска.
Администрация предлагает владельцу самовольно установленных нестационарных двух гаражей, расположенных в районе дома № 14 по ул. Грибоедова, добровольно, своими силами и средствами до 11 июля произвести их демонтаж.
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