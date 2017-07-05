Еще один летний день - в Петрозаводске сегодня потеплеет

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в Петрозаводске в среду, 5 июля.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах Карелии сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части республики пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы.

Ветер западный, юго-западный, на севере – северо-восточный, северный умеренный, во время грозы порывистый.

Температура воздуха днем +15, +20, местами до +24 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске днем небольшой дождь.

Дневная температура воздуха +20, +22 градуса.