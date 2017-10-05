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Новости. Криминал
10:45, 05 Октября 2017

Еще один житель Петрозаводска неудачно купил запчасти в интернете

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Покупателя обманул мошенник из другого региона.

Житель Центрального округа обманным путем похитил деньги петрозаводчанина после общения в соцсети, сообщили в МВД Карелии. Оперативники Петрозаводска установили подозреваемого в мошенничестве.

Как выяснили полицейские, житель одной из областей Центрального федерального округа в популярной социальной сети с умыслом разместил объявление о мнимой продаже запчастей к дорогой иномарке. Житель карельской столицы откликнулся на объявление и в переписке с интернет-продавцом выяснил, что необходимо перевести в счет покупки без малого 4 тысячи рублей. Петрозаводчанин выполнил требование дельца, и тот перестал выходить на связь. 

Когда потерпевший понял, что его обманули, он обратился в правоохранительные органы. Из данных, которыми он располагал, имелся лишь номер банковской карты, на которую производилось перечисление денег. При этом, как установили сотрудники полиции, оформлена была эта этой карта не на злоумышленника, а на иное лицо. 

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого – ранее несудимого 21-летнего гражданина. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый возместил жителю Карелии причиненный ущерб.

Петрозаводская полиция призывает горожан быть бдительными при осуществлении сделок в сети Интернет: самостоятельно проверяйте данные продавца через поисковые системы, никогда не перечисляйте деньги, не убедившись в надежности контрагента. Помните, что заниженная стоимость товара – это приманка, которую нередко используют мошенники. 

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