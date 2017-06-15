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10:50, 15 Июня 2017

Еще одна партия выдвинула кандидата на губернаторских выборах в Карелии

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"Патриоты России" выдвинули кандидатом на выборах главы Карелии руководителя регионального отделения партии Ольгу Ильюкову.

В среду в Петрозаводске состоялась конференция Карельского регионального отделения партии "Патриоты России". Главным вопросом повестки стало участие партии в губернаторской кампании. 

"Оценив политическую и экономическую ситуацию в республике, делегаты единогласно приняли решение о выдвижении своего кандидата на должность главы Карелии. Такое решение в первую очередь вызвано тем, что избиратель должен иметь альтернативу в принятии решения, за кого голосовать. "Патриоты" в Карелии в состоянии предъявить избирателям свою позитивную программу по преодолению кризисных и застойных явлений в экономике республике", - говорится в релизе партии. 

На конференции партия предложила выдвинуть кандидатом на выборах Ольгу Ильюкову, которая является председателем регионального отделения "Патриотов России". Кандидатура Ильюковой была поддержана делегатами единогласно. 

"Ольга Ильюкова состоит в рядах партии "Патриоты России" с 2007 года, - отмечается в сообщении партии. - Имеет большой опыт проведения избирательных кампаний в Законодательное собрание РК и в Госдуму РФ. Имеет многолетний стаж работы на должностях старшего офицерского состава МВД Карелии. Её работа в партии была замечена и кандидатура была поддержана Центральным политическим советом партии "Патриоты России". 

Ранее стало известно, что своего кандидата на выборах главы Карелии выдвинула партия "Родина". Им стал Николай Тараканов.

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Комментарии

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Павел
2017-06-15 12:26:16
Всё упирается в деньги, понятно и дураку ,что выбора-то нет давно,а вот бабки поделить на выборах- это ещё есть.....
Гарик
2017-06-15 11:59:52
Зачем выдвигать не известных кандидатов для жителей Карелии, потешить свое самолюбие и забить мозги избирателей, шансов то Ильюкова не имеет. Нельзя найти достойного и известного в регионе гражданина, за которым пойдут люди .Своими выходками вы играете на руку Парфенчикову ,повышая его лигитимность. Складывается впечатление ,что эти маленькие партии за одно с врио, им пиар ,а Парфенчикову достойное прохождение в должность Главы. Тьфу на вас ,всех и...тов
michail
2017-06-15 11:36:19
Больше кандидатов хороших и разных! Только явку это все равно не спасет.
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