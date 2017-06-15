Еще одна партия выдвинула кандидата на губернаторских выборах в Карелии

"Патриоты России" выдвинули кандидатом на выборах главы Карелии руководителя регионального отделения партии Ольгу Ильюкову.

В среду в Петрозаводске состоялась конференция Карельского регионального отделения партии "Патриоты России". Главным вопросом повестки стало участие партии в губернаторской кампании.

"Оценив политическую и экономическую ситуацию в республике, делегаты единогласно приняли решение о выдвижении своего кандидата на должность главы Карелии. Такое решение в первую очередь вызвано тем, что избиратель должен иметь альтернативу в принятии решения, за кого голосовать. "Патриоты" в Карелии в состоянии предъявить избирателям свою позитивную программу по преодолению кризисных и застойных явлений в экономике республике", - говорится в релизе партии.

На конференции партия предложила выдвинуть кандидатом на выборах Ольгу Ильюкову, которая является председателем регионального отделения "Патриотов России". Кандидатура Ильюковой была поддержана делегатами единогласно.

"Ольга Ильюкова состоит в рядах партии "Патриоты России" с 2007 года, - отмечается в сообщении партии. - Имеет большой опыт проведения избирательных кампаний в Законодательное собрание РК и в Госдуму РФ. Имеет многолетний стаж работы на должностях старшего офицерского состава МВД Карелии. Её работа в партии была замечена и кандидатура была поддержана Центральным политическим советом партии "Патриоты России".

Ранее стало известно, что своего кандидата на выборах главы Карелии выдвинула партия "Родина". Им стал Николай Тараканов.