Еще одна пенсионерка из Петрозаводска попалась на удочку мошенников

Вместе с ней обманутым оказался и молодой петрозаводчанин.

По сообщению МВД Карелии, в минувшую пятницу в полицию поступило сообщение от 86-летней петрозаводчанки о том, что она стала жертвой мошенников. Около полудня женщине позвонили и сообщили, что ее внук попал в полицию, а за освобождение от грозящей ответственности необходимо заплатить. Пенсионерка поверила во все услышанное и согласилась отдать свои накопления.

Однако в силу своего преклонного возраста бабушка не могла самостоятельно перевести денежные средства, но и тут мошенники не растерялись и пообещали, что скоро за деньгами приедет курьер.

Через считанные минуты звонок от злоумышленников поступил 18-летнему юноше, который тремя днями ранее подал в Интернете объявление о поиске работы. Мужчина, позвонивший ему, представился руководителем фирмы по курьерским услугам. Он объяснил, что ищет сотрудников, которые смогут выполнять небольшие заказы за денежное вознаграждение. Первый заказ необходимо было выполнить прямо сейчас. Молодой человек согласился и приехал по указанному адресу. Его встретила пенсионерка, и со словами: "только не потеряйте" отдала 70 тысяч рублей. Эти деньги в соответствии с указаниями мнимого начальника юноша перечислил через терминал на указанные счета. За свою работу он получил 1500 рублей и с воодушевлением ждал новых заказов.

Однако в этот же день к нему приехали сотрудники уголовного розыска. Молодой человек рассказал все, что знал. Он также сообщил номер телефона своего начальника, который к тому времени был уже неактивен. Полицейским курьер рассказал, что слышал о телефонных мошенничествах, но наниматель был настолько серьезен и убедителен, что не возникло ни малейшего сомнения в законности оказываемой курьерской услуги.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют всем гражданам провести со своими пожилыми родственниками профилактическую беседу и рассказать об угрозе быть обманутым. Кроме того, полицейские предупреждают людей, которые соглашаются на подработку такого рода о возможной уголовной ответственности за оказание аналогичных услуг.