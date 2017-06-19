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18:40, 19 Июня 2017

Еще одна петрозаводчанка отметила свой вековой юбилей

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Со 100-летним юбилеем жительницу Петрозаводска поздравили сотрудники администрации Петрозаводска.

Представители Администрации Петрозаводского городского округа поздравили со 100-летием Анну Григорьевну Вахрамкову.

Анна Григорьевна родилась 18 июня 1917 года в деревне Вол-Наволок Подпорожского района Ленинградской области. Свою трудовую деятельность начала после окончания 7 классов на телефонной стации в д.Вознесенье. В 1941 году Анна Григорьевна вышла замуж, во время войны с родными была эвакуирована на Урал.

Ее муж Вахрамков Михаил Иванович с первых дней и до окончания войны воевал на Ленинградском фронте. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалью "За отвагу".

В Петрозаводск семья Вахрамковых приехала в 1945 году.

Трудовая деятельность Михаила Ивановича с 1951 года была тесно связана с Онежским тракторным заводом: он дважды избирался секретарем парткома, председателем профкома, работал начальником отделов. В 1971 году был награжден Орденом Октябрьской революции.

Анна Григорьевна всю жизнь и до выхода на пенсию (в 72 года) работала телефонисткой: на Кировской железной дороге, на междугороднем узле связи в Прионежском районе, на водном транспорте. Всегда отличалась исполнительностью и ответственным отношением к работе, отзывчивостью и доброжелательностью к людям. За достигнутые успехи в труде Анна Григорьевна Вахрамкова награждена многочисленными Почетными грамотами, а также знаком "Отличник железной дороги".

В настоящее время Анна Григорьевна проживает одна, обслуживает себя самостоятельно. Помощь в ведении домашнего хозяйства ей оказывают родственники.

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