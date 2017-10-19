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Новости. Криминал
16:26, 19 Октября 2017

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту нарушений в АО "Пряжинское"

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По факту злоупотребления полномочиями руководителями предприятия, расположенного в Пряжинском районе, возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Карелии.

В рамках рассмотрения сообщения о преступлении установлено, что должностные лица из числа руководителей предприятия района, чья деятельность связана с производством сырого коровьего молока и разведением пушных животных, использовали свои полномочия вопреки законным интересам организации в целях извлечения выгод и преимущества для себя и третьих лиц.

Указанные действия повлекли причинение ущерба предприятию на сумму более 34 млн. рублей, его неспособность удовлетворять в полном объеме требования кредиторов, исполнять обязанности по уплате обязательных платежей, выплате заработной платы работникам предприятия, прекращение сельскохозяйственных работ и закупок в необходимом объеме корма для животных.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре республики.

Ранее Олонецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Карелии было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплат работникам ООО "Молочная ферма "Пряжинская" и ООО "Звероферма "Пряжинская".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-10-19 16:42:21
Наконец то разродилась прокуратура. Не забудьте и про пряжинских и республиканских чиновников ,кто что делал и обещал
Гость
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