Еще одно управление мэрии Петрозаводска лишилось руководителя

В администрации Петрозаводска очередные кадровые изменения: уволилась начальник управления экономики и финансов ЖКХ Ирина Аноскина.

Об этом стало известно сегодня.

В мэрии Петрозаводска "Столице на Онего" сообщили, что Ирина Аноскина уволена с 29 мая по соглашению сторон. На ее место пока никто не назначен.

По имеющейся информации, Аноскина отработала в городской администрации около 20 лет.