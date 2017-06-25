Еще одного дорожного рабочего сбили на въезде в Петрозаводск

Несколько минут назад на Объездной сбили дорожного рабочего.

Как сообщили очевидцы "Столице на Онего" сегодня вечером, 25 июня в 8.55, на въезде в Петрозаводск, на Обездной, на участке, где проводятся дорожные работы, автомобиль "двенадцатой" зеленого цвета сбил рабочего.

Проехав некоторое расстояние, чтобы развернуться и сделать фото происшествия, водитель-очевидец вернулся на Объездную, но уже никого не застал на месте ДТП.

"Видимо, водитель "двенадцатой" увез сбитого рабочего в больницу", - предположил петрозаводчанин.

Факт наезда на рабочего подтвердили в ГИБДД Карелии.

Напомним, ранее уже были сбиты два дорожных рабочих на утом участке трассы.