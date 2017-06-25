21:11, 25 Июня 2017
Еще одного дорожного рабочего сбили на въезде в Петрозаводск
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Несколько минут назад на Объездной сбили дорожного рабочего.
Как сообщили очевидцы "Столице на Онего" сегодня вечером, 25 июня в 8.55, на въезде в Петрозаводск, на Обездной, на участке, где проводятся дорожные работы, автомобиль "двенадцатой" зеленого цвета сбил рабочего.
Проехав некоторое расстояние, чтобы развернуться и сделать фото происшествия, водитель-очевидец вернулся на Объездную, но уже никого не застал на месте ДТП.
"Видимо, водитель "двенадцатой" увез сбитого рабочего в больницу", - предположил петрозаводчанин.
Факт наезда на рабочего подтвердили в ГИБДД Карелии.
Напомним, ранее уже были сбиты два дорожных рабочих на утом участке трассы.
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