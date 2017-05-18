"Если я ругаю Ирину Юрьевну, это не означает, что я испытываю к ней отрицательные чувства"

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал об отношениях республиканских и городских властей.

- Никакого конфликта между городом и республикой нет, у нас конструктивные отношения. Любой конфликт – это разрушение, и это никому не выгодно. Мне кажется, что те критические замечания, которые я порой высказываю, руководство города воспринимает адекватно и рассматривает в рабочем порядке.

При этом мы, безусловно, уважаем независимость муниципальных органов власти. Но в тех вопросах, где у нас общая ответственность, а, тем более, общее финансирование, мы по любому будем доводить свою точку зрения. И я вижу, что она воспринимается нормально. Если я ругаю иногда Ирину Юрьевну, это не означает, что я испытываю к ней какие-то отрицательные чувства, - сказал Парфенчиков.

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