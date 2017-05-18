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11:25, 18 Мая 2017

"Если я ругаю Ирину Юрьевну, это не означает, что я испытываю к ней отрицательные чувства"

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал об отношениях республиканских и городских властей.

- Никакого конфликта между городом и республикой нет, у нас конструктивные отношения. Любой конфликт – это разрушение, и это никому не выгодно. Мне кажется, что те критические замечания, которые я порой высказываю, руководство города воспринимает адекватно и рассматривает в рабочем порядке.

При этом мы, безусловно, уважаем независимость муниципальных органов власти. Но в тех вопросах, где у нас общая ответственность, а, тем более, общее финансирование, мы по любому будем доводить свою точку зрения. И я вижу, что она воспринимается нормально. Если я ругаю иногда Ирину Юрьевну, это не означает, что я испытываю к ней какие-то отрицательные чувства, - сказал Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Karjalan
2017-05-18 13:21:59
По сути Мирошник наверно неплохой человек. Но, она зависимый человек. Все мы прекрасно помним и знаем кто завел ее на эту должность, и зачем. Так же помним ее побег из мэрии вслед за своим другом, ныне осужденным. Зачем нужен был тот добровольный уход, боялась, многие в тот раз боялись, что за ними тоже придут. И не просто так боялись.
Будет ли толк, нет не будет.
И теперь вернемся к фразе "отрицательные чувства".
Их не будет, будет просто стыдно что ВЫ ВСЕ ТАКИЕ.
User
2017-05-18 11:55:13
Ругает - значит любит! Бу-га-га...
Гарик
2017-05-18 11:30:35
Если я ругаю Ирину Юрьевну, это не означает, что я испытываю к ней отрицательные чувства" , также и ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ... ПРИДЕТ ВРЕМЯ И ЕЕ ЗАМЕНИТ НА СВОЕГО,преданного))
Гость
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