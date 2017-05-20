ЭТО ИНТЕРЕСНО: Полная программа "Ночи музеев-2017" в Петрозаводске

Сегодня, 20 мая, Петрозаводск присоединится к европейской акции "Ночь музеев". Что и где ждет горожан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

с 15.00 до 00.00 (площадь Ленина, 1), вход свободный до 23.30

Зал Благородного собрания

16.00–17.00 – концерт Фольклорно-хореографического ансамбля Kulkuset с игровой программой «Чудеса карельской сказки» (вход бесплатный);

19.00–20.00 – концерт мужского хора «Карелия» «Губернаторский дом и три «Г» (билет 200 руб.);

20.30–21.30 — концерт «Свадьба» — Yarga Sound System/Лодкаструн/Prince Champagne (Александр Леонов, Ольга Гайдамак, Илья Егоров). Традиционная музыка в современной аранжировке. Вход: 200 руб.;

22.00-23.00 — концерт-презентация музыкального альбома MECHINE (вепс. «Леший») – Андрей Июдин (музыка), Галина Бабурова (читка), Мария Филатова (видеоарт). По мотивам вепсского фольклора. Вход: 100 руб.

Экспозиции

15.00–21.00 – музейные квест-путеводители для родителей с детьми «Самый первый»; музейные квест-путеводители для взрослых «Путешествие сквозь века» (билет 50 руб.);

15.00-00.00 – акция «Я – экскурсовод» (бесплатно);

15.00-00.00 – выставка предметов из фондов музея, посвященная Всемирному фестивалю молодежи и студентов (бесплатно);

15.30; 17:00 – игровое занятие «Песочные истории» (билет 100 рублей);

15.30; 17:00 – интерактивное занятие «Партизанские будни» (билет 100 рублей);

16.00; 18:00 – игровое занятие «Петрозаводский праздник» (билет 100 рублей);

16.00; 18:00 – игровое занятие «Чудо-дерево» (билет 100 рублей);

17.00; 18:30 – мастер-класс «Графическая мастерская» (билет 200 рублей);

19.00; 21:00 – авторская экскурсия «Партизанские километры» (билет 100 рублей);

20.00; 21:30 – авторская экскурсия «По одежке встречают» (билет 100 рублей);

20.00; 22:00 – «Ночная экскурсия с фонарями» (билет 100 рублей).

Холл с картами

15.00–00.00 – фотозона «Жениться, что заново родиться».

Конференц-зал

16.00–20.00 – акция «Что Карелия значит для меня?»;

17.30–18.00 – акция «Фестиваль объединяет», посвященная Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в России в октябре 2017 года.

Кафе

15.00-00.00 – работает кафе «Беккер»;

17.00; 19.00; 21.00 – кулинарные мастер-классы от кафе «Беккер» «Заходи за радостью».



Губернаторский парк

00.00 – традиционная ночная лекция директора музея М.Л. Гольденберга «1917 – тайна четырех «О!» (бесплатно).



МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "КИЖИ"

Программа «ECO-ночь» (на острове Кижи, с 13.00 до 20.00)

— проезд Петрозаводск — Кижи — Петрозаводск;

— интерактивная экскурсия;

— звучание былин;

— выставка орудий труда; фотозона;

— аптекарский огород;

— дегустация кижского чая и кижской каши;

— интерактивная площадка ЭКО-Кижи (фотовыставки, мастер-классы, викторина, игра);

— народные игры, песни и частушки, наигрыши на народных инструментах в исполнении участников фольклорного ансамбля «Истоки» (Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова).

Отправление от речного вокзала г. Петрозаводска в 13.00. Полная программа и онлайн-продажа билетов на сайте доступны на сайте музея-заповедника.

Ночь на Соборной площади (Выставочный зал, пл. Кирова, 10-а)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 – выставка к 190-летию И. А. Федосовой «Дай-ко, Господи, мне добрый путь-дороженьку» (бесплатно);

Мастер-классы:

18.30 – «Звенящий браслет-оберег», 19.30 – «Подкова на счастье» , 20.30 – «Звенящий браслет-оберег», 21.30 – «Кукла-подорожница», 22.30 – «Записная книжка в дорогу». Стоимость: 50 рублей.

Площадка у здания музея (пл. Кирова, 10а):

18.00-23.00 – выставка Национальной библиотеки Республики Карелия к 190-летию И.А. Федосовой «Повеет скорбью волшебство, до нас дошедшее издревле», викторина «Федосова была чудесна, как сказка».

Фондохранилище музея-заповедника «Кижи» (пл. Кирова, 10):

18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40, 21.20, 22.00, 22.40 – экскурсии (бесплатно):

Просмотр фильмов о музее-заповеднике «Кижи» и острове Кижи (бесплатно)

19.00 – интерактивное занятие «Старая открытка. Привет из Петрозаводска», по предварительной записи. Стоимость: 50 рублей.

НОЧЬ В СТАРОМ ГОРОДЕ

Кузница на Неглинской набережной:

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 – программа «Кузнец принимает гостей». Стоимость: 50 рублей;

18.00-22.00 — интерактивная программа «Столярная мастерская Якова Федосова» (бесплатно);

18.30-23.30 — показ фильмов о финно-угорских народах (бесплатно).

Лекционно-выставочный комплекс (ул. Федосовой, 19)

18.00, 19.00, 20.00 – традиционные колокольные звоны;

18.15—19.00 – концерт ансамбля народной музыки Toive;

19.15, 20.15 – экскурсия по кварталу исторической застройки «Прогулка по старому городу». Стоимость: 50 рублей;

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 – экскурсии по выставке «Из Калевалы в Похьелу» (бесплатно);

19.00-22.00 – кулинарный мастер-класс «Кижский сувенир» (100 рублей). Демонстрация приготовления традиционных блюд коренных народов Карелии;

18.00-22.00 – дегустации натуральных продуктов и блюд народов Карелии (бесплатно);

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 – мастер-классы «Ночь в музее». Стоимость: 50 рублей.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

18.00-24.00, пр. К. Маркса, 8, вход свободный

Выставки:

«Венецианский карнавал» — фотовыставка из собрания Русского музея;

«Ни хвоста, ни чешуи» — живопись, графика.

Мастер-классы в Ресурсном центре:

18.30 – мастер-класс для детей «Кот-рыболов» (под руководством художника Кати Мельниковой, смешанная техника; детский билет: 300 рублей, взрослый билет: 350 рублей);

20.00 – мастер-класс для семейной аудитории «Земля в иллюминаторе» (под руководством художника Кати Мельниковой, смешанная техника; детский билет: 300 рублей, взрослый билет: 350 рублей);

21.30 – мастер-класс для взрослых «Витаминный заряд» (под руководством художника Маргариты Юфа, техника: сухая пастель, взрослый билет: 350 рублей).

Мастер-классы на экспозиции:

18.30-22.30, зал № 35

Экспресс-мастер-класс для семейной аудитории «Маскарад» в рамках выставки «Венецианский карнавал», 100 рублей.

19.00-22.00, зал Народного искусства

Экспресс-мастер-класс «Древо жизни» (шелкография: печать на прихватках, 200 рублей);

ЭКО-мастер-класс по текстильной пластике «Джинсовый улов» из джинсовой макулатуры в рамках выставки «Ни хвоста, ни чешуи», от 100 рублей.

Интерактивные программы:

18.00-21.00 — «ЭКО-дворик» в рамках Года экологии (сбор макулатуры, посадка цветов, мастер-классы из вторсырья).

19.00, 21.00 — показ лучших работ IX Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «АРТКИНО».

ГАЛЕРЕЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИСТОРИИ

с 17 до 23 часов, Литейная площадь, 11, вход свободный

17.30-18.30 – «Заводы воинской славы» (Петровский-Александровский-Онежский-Авангард) экскурсия по музейным экспозициям для всех желающих;

19.30-20.30 – «Арт-Прорыв» в музее (мероприятие от проекта «Арт-Прорыв», социальная игра);

21.30-22.30 – «Руководители завода» (все заводские начальники от Петровских времен до двадцатого века включительно ) — экскурсия-рассказ по залам музея;

На круглой площадке у входа в музей с 18 до 20 часов состоится концерт-подарок от клуба «Убежище№ 1».

23.00 – праздничная программа «Ночь под музеем» в клубе «Убежище».

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКС "ПОЛЁТ"

с 17.00 до 23.00, МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2 г. Петрозаводска», ул. Островского, д. 26, вход свободный.

— «Петрозаводск. Три века с воинской славой России»;

— интерактивные площадки представляющие фрагменты военной истории Петрозаводска;

— фотозона «Мы — победители!»;

— выставка «Сапёру ошибаться не дано»;

— полевая кухня.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ КИМА АНДРЕЕВА

с 18.00 до 20.00, наб. Древлянская д. 22-а

18.00 – 19.30 – творческая встреча с Ариной Еглачевой, кандидатом биологических наук, ведущим специалистом ботанического сада ПетрГУ «Природные кунстштюки» (уникальные виды растений). Стоимость участия 25 рублей;

20.00-21.30 – творческая встреча с Валентином Чекмасовым, художником-живописцем, пейзажистом, портретистом, графиком, народным художником Российской Федерации, членом Союза художников России в рамках выставки «Пленэрная мозаика-2016». Стоимость участия 25 рублей;

21.30- 00.30 – экскурсии по выставке Карельского отделения ВТОО «Союз художников России» «Пленэрная мозайка-2016» (бесплатно);

18.00, 20.00 – мастер-класс «Забавная пищалка» (мастер – Людмила Новопольцева, член Гильдии мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Карелии, техника: керамика).

Стоимость участия 150 рублей.

Ремесленный квартал / «Купеческий дом Лебедева» (16.00 – 22.00, ул. Малая Слободская, 12)

16.00 – 20.00 – ремесленная выставка-ярмарка у Дома Лебедева;

19.00, 20.00 – интерактивная программа «Палитра Карелии» с участием творческих коллективов Центра национальных культур и народного творчества Республики Карелия;

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – «Открытые мастерские» (посещение Дома Лебедева, экскурсии по выставкам «Бородино», «Народная кукла», «Моя Карелия. Керамика», «Архаика. Из серии «Деревянная игрушка»).

Ремесленный квартал / «Купеческий дом Нестеровой» (18.00 – 22.00, набережная Неглинская, 7)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – «Открытые мастерские» (обзорная экскурсия по историческому Дому Нестеровой, «секреты и тайны рождения изделий» от мастеров Карелии);

18.00 – «Игрушка – не ради потехи» (Открытие авторской выставки Анатолия Титова – Заслуженного деятеля искусств Республики Карелия, члена Союза дизайнеров России, члена Союза художников России);

18.00-20.00 – мастер–класс «Игрушка-оберег Русского Севера. Шаркунок» (мастер – Владимир Титов, член Гильдии мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Карелия техника: берестоплетение);

18.00-20.00 – мастер – класс «Народная кукла Русского Севера» (мастер – Наталья Кагачева, член Гильдии мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Карелия).

Стоимость участия в каждом мастер-классе 100 рублей, запись по телефону 78-30-62.

МЕДИАЦЕНТР "VЫХОД"

18.00 – 00.00, пр. К. Маркса, 14, вход свободный

Выставка «Мрамор–2» Юрия Молодковца, одного из ведущих российских фотографов, главного фотографа Эрмитажа. На выставке представлены 23 работы фотохудожника – мраморные портреты скульптур Гатчинского дворца и парка, снятые с использованием различных приёмов.

18.30, 20.00 – экскурсии Артёма Стародубцева по выставке «Мрамор-2».

ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

18.00-01.00, пр. Ленина, 26, вход свободный

18.00-01:00 – на выставку «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР», к 25-летию национального парка «Паанаярви». Живопись, графика, фотография;

18.30 – «АКВАРЕЛЬ ПО СЫРОМУ» — мастер-класс-показ Юлии Коросовой, члена Союза художников России, участницы выставки «Затерянный мир» к 25-летию Национального парка «Паанаярви». Входной билет: 30 рублей;

20.00 – концерт «PIANO-XXI. ТИХИЕ ФОРТЕПИАННЫЕ МИНИАТЮРЫ КОМПОЗИТОРОВ XX-XXI ВЕКОВ». Исполнители: студенты Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова. Входной билет: 50 рублей.

КАРЕЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

с 21.00, у. Кирова, 12

21.00 – программа артистов группы ударных инструментов Симфонического оркестра «Ритм Non Stop». Стоимость билетов: 500-800 рублей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА КАРЕЛИИ "КАНТЕЛЕ"

С 17.00, пр. К. Маркса, 6

17:00 – детская интерактивная программа для детей и родителей «Здравствуй, Лето-Красное!» из цикла «Народный календарь». Стоимость билета – 200 рублей. В конце программы пройдет бесплатный мастер-класс для детей, на котором будут делать поделку;

19:00 – программа «Ваши любимые песни» (6+) с участием солистов ансамбля, заслуженных артистов Карелии Ирины Поповой, Татьяны Перонь, Александра Иванова и артистки Анастасии Каравай. Стоимость билетов – 200 и 300 рублей;

20:30 – программа «Знакомство с Домом Кантеле». Стоимость билета – 200 рублей. Для купивших билет на программу «Здравствуй, Лето-Красное!» или «Ваши любимые песни» участие бесплатное.