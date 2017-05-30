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16:26, 30 Мая 2017

Эвакуатор – ваш надежный помощник в трудную минуту

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Сегодня можно встретить все больше фирм и компаний, предоставляющих помощь эвакуатора.

Это довольно востребованная услуга, поскольку воспользовавшись именно ею, можно легко выйти из самой непростой ситуации. Далее мы рассмотрим разновидности данной техники и некоторые ситуации, в которых она может экстренно потребоваться.

Виды эвакуаторов

Эти помощники на дорогах различаются по типу загрузки автомобиля, они бывают:

  • С частичной погрузкой поврежденного транспортного средства – в этом случае авто не полностью погружается на эвакуатор, а с помощью цепи и гидравлического манипулятора фиксируется только одна из поврежденных сторон машины.

  • С полной загрузкой – транспорт полностью погружается на эвакуатор и перевозится только так. В таких случаях используется большая техника, которая оборудована довольно прочной рукой-манипулятором, он и эвакуирует поврежденное авто.

  • Эвакуатор с лебедкой – такая конструкция часто имеет небольшие размеры, но оборудована она усиленной лебедкой, что позволяет поднять и зафиксировать часть авто, которая повреждена наиболее сильно. Такой эвакуационный транспорт может быть как с частичной, так и с полной погрузкой.

В каких случаях понадобится эвакуатор?

Зимой дороги бывают сильно занесены снегом, который и становится причиной выноса авто в кювет. Обычно машина не получает серьезных повреждений, но в таких случаях самостоятельно выбраться из сугроба невозможно. Тяжелая техника имеет некоторое преимущество в зимний сезон и может вытащить застрявший автомобиль. Он освобождается из снежного плена, ставится на проезжую часть и, если может продолжать движение, то на этом работа эвакуатора заканчивается.

Частой причиной вызова спецтехники является серьезная поломка транспортного средства. Если с собой нет необходимого инструмента или детали, а продолжение движения невозможно, авто эвакуируется с дороги до ближайшей станции техосмотра.

Чаще всего эвакуировать технику необходимо после аварии, когда одна или несколько машин не могут быть транспортированы другим способом. В результате сильного столкновения двигатель или ходовая часть авто могут повредиться, что препятствует его дальнейшему движению. Техника погружается на эвакуатор и транспортируется на стоянку или же к гаражу владельца.

Что делать в критической ситуации?

Ответ на этот вопрос каждый автовладелец находит для себя сам, но на всякий случай держите всегда при себе номер телефона компании, которая оказывает услуги эвакуатора.

Статья подготовлена по заказу компании Авто-Сос www.avto-sos.com - Московская служба эвакуации автомобилей.

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