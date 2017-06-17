Евгений Ульянов выдвинут КПРФ кандидатом на выборы главы Карелии

Коммунисты выдвинули кандидатом на выборы главы Карелии руководителя регионального отделения КПРФ Евгения Ульянова.

Решение об этом принято сегодня на конференции отделения КПРФ в Петрозаводске. Кандидатуру Ульянова поддержали все 30 делегатов, принявших участие в тайном голосовании.

Как отметил лидер коммунистов в Карелии, сегодня КПРФ – "единственная оппозиционная партия, которая предлагает избирателям альтернативный путь развития страны".

"И на выборах главы Карелии мы должны, мы обязаны дать людям эту альтернативу. Мы должны предоставить им возможность выбора. Потому что варианта всего два", - сказал Евгений Ульянов.

"Или Карелия будет и дальше прозябать в бедности, теряя экономику, социальную сферу, теряя людей, которые массово уезжают в другие регионы, - так было при всех губернаторах от "Единой России", уже много лет. Или Карелия получит шанс преодолеть социально-экономический кризис и начать двигаться вперед. Это движение возможно только в одном случае – если главой республики будет коммунист, который создаст коалиционное правительство и полностью перезагрузит систему управления – усилит влияние и контроль государства над всеми процессами, поставит экономику в плановое русло, обеспечит справедливое распределение социальных благ и прекратит воровство на всех уровнях", - продолжил он.

Ульянов напомнил, что губернаторские выборы не проводились в нашей республике 15 лет.

"Когда сейчас говорят – все и так решено, и ясно, кто победит, я могу сказать только одно – желаемое они выдают за действительное. На самом деле – ничего не решено. Потому что жители республики устали от губернаторов-единороссов, которые столько лет тянули Карелию вниз и опустили на самое дно", - сказал он.

"КПРФ – единственная партия, которая сегодня дает жителям Карелии выбор. У нас есть четкая программа, как вывести нашу республику из кризиса и обеспечить ей движение вперед. Опыт действующих губернаторов-коммунистов показывает, насколько эффективно можно управлять регионом даже в условиях властной вертикали. Мы обязательно его используем", - добавил Евгений Ульянов.

Для того чтобы стать зарегистрированным кандидатом в губернаторы, Ульянову, как и всем его соперникам, необходимо будет заручиться поддержкой депутатов и глав муниципальных образований – собрать не менее 88 подписей. Коммунисты выразили уверенность в том, что им удастся это сделать.

Участники конференции нашли символичным, что на выборы, которые состоятся в 17-м году, идет коммунист с фамилией Ульянов.

Евгений Ульянов родился 14 декабря 1977 года в Петрозаводске. Получил рабочую специальность в училище. Прошел службу в армии в пограничных войсках. Имеет высшее юридическое образование: окончил Современную гуманитарную академию. С 2003 года состоит в политической партии КПРФ. В 2014 году избран первым секретарем комитета карельского республиканского отделения КПРФ. Работает депутатом Заксобрания Карелии на бесплатной основе, также является помощником депутата Госдумы, Нобелевского лауреата Жореса Алферова.