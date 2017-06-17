Новости. Политика
14:28, 17 Июня 2017

Евгений Ульянов выдвинут КПРФ кандидатом на выборы главы Карелии

По теме

"Яблоко" все-таки выдвинет своего кандидата на выборы главы Карелии?
17.06.17 13:58
ФОТО: Выдвинутые партиями в губернаторы Тараканов и Ильюкова сдали документы в ЦИК
17.06.17 09:59
Путин заявил об "излишней демонизации" Сталина
16.06.17 17:40
Все новости
Загрузка...

Коммунисты выдвинули кандидатом на выборы главы Карелии руководителя регионального отделения КПРФ Евгения Ульянова.

Решение об этом принято сегодня на конференции отделения КПРФ в Петрозаводске. Кандидатуру Ульянова поддержали все 30 делегатов, принявших участие в тайном голосовании.

Как отметил лидер коммунистов в Карелии,  сегодня КПРФ – "единственная оппозиционная партия, которая предлагает избирателям альтернативный путь развития страны".

"И на выборах главы Карелии мы должны, мы обязаны дать людям эту альтернативу. Мы должны предоставить им возможность выбора. Потому что варианта всего два", - сказал Евгений Ульянов.

"Или Карелия будет и дальше прозябать в бедности, теряя экономику, социальную сферу, теряя людей, которые массово уезжают в другие регионы, - так было при всех губернаторах от "Единой России", уже много лет. Или Карелия получит шанс преодолеть социально-экономический кризис и начать двигаться вперед. Это движение возможно только в одном случае – если главой республики будет коммунист, который создаст коалиционное правительство и полностью перезагрузит систему управления – усилит влияние и контроль государства над всеми процессами, поставит экономику в плановое русло, обеспечит справедливое распределение социальных благ и прекратит воровство на всех уровнях", - продолжил он.

Ульянов напомнил, что губернаторские выборы не проводились в нашей республике 15 лет.

"Когда сейчас говорят – все и так решено, и ясно, кто победит, я могу сказать только одно – желаемое они выдают за действительное. На самом деле – ничего не решено. Потому что жители республики устали от губернаторов-единороссов, которые столько лет тянули Карелию вниз и опустили на самое дно", - сказал он.

"КПРФ – единственная партия, которая сегодня дает жителям Карелии выбор. У нас есть четкая программа, как вывести нашу республику из кризиса и обеспечить ей движение вперед. Опыт действующих губернаторов-коммунистов показывает, насколько эффективно можно управлять регионом даже в условиях властной вертикали. Мы обязательно его используем", - добавил Евгений Ульянов.

Для того чтобы стать зарегистрированным кандидатом в губернаторы, Ульянову, как и всем его соперникам, необходимо будет заручиться поддержкой депутатов и глав муниципальных образований – собрать не менее 88 подписей. Коммунисты выразили уверенность в том, что им удастся это сделать.

Участники конференции нашли символичным, что на выборы, которые состоятся в 17-м году, идет коммунист с фамилией Ульянов.   

Евгений Ульянов родился 14 декабря 1977 года в Петрозаводске. Получил рабочую специальность в училище. Прошел службу в армии в пограничных войсках. Имеет высшее юридическое образование: окончил Современную гуманитарную академию. С 2003 года состоит в политической партии КПРФ. В 2014 году избран первым секретарем комитета карельского республиканского отделения КПРФ. Работает депутатом Заксобрания Карелии на бесплатной основе, также является помощником депутата Госдумы, Нобелевского лауреата Жореса Алферова.

По теме

"Яблоко" все-таки выдвинет своего кандидата на выборы главы Карелии?
17.06.17 13:58
ФОТО: Выдвинутые партиями в губернаторы Тараканов и Ильюкова сдали документы в ЦИК
17.06.17 09:59
Путин заявил об "излишней демонизации" Сталина
16.06.17 17:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии

Аналитика

16.06.2017 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 1
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 8
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 3
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 11
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 4
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Дон Кихот
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Тачки 3
детям
Очень плохие девчонки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Весь этот мир
Он и Она
Чудо-Женщина
Нелюбовь
Орбита 9
Одаренная
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»