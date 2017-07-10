Европейский суд по правам человека предложил российским властям добровольно признать нарушение прав Алиханова

Из Европейского суда в Страсбурге, куда подал жалобу известный карельский политик и предприниматель Девлет Алиханов, пришло второе уведомление, в котором нарушение его прав фактически признается установленным.

Как сообщил адвокат Алиханова Михаил Шогин, вслед за первым уведомлением о регистрации жалобы в интересах Девлетхана Алиханова, в его адрес пришло второе уведомление из Европейского суда по правам человека. Нарушение закона и прав Девлета Алиханова показались настолько очевидными, что при существующей практике судья ЕСПЧ единолично и в короткие сроки принял решение и предложил российским властям их устранить. При этом был установлен срок до 15 сентября 2017 года, чтобы наша страна сама мирно урегулировала ситуацию с Алихановым.

Как пояснил Шогин, суть изложенного заключается в том, что российским властям предложили в добровольном порядке признать, что права Девлета Алиханова на свободу были грубо нарушены чрезмерным сроком содержания под стражей.

"11 мая 2017 года Европейский Суд по правам человека принял решение о том, что Правительству Российской Федерации должно быть направлено уведомление о части указанной жалобы, а также о том, что данная жалоба будет рассмотрена одновременно на предмет приемлемости и по существу, - рассказал адвокат. - Вопросы, поднимаемые в жалобе, уже являются предметом устоявшейся практики Суда. Все замечания или документы следует направить в срок до 15 сентября 2017 года.

Как следует из приложенного уведомления государства-ответчика о жалобе, суд не требует от Российской Федерации представлять свои замечания по делу. Предложено только сообщить, чем может быть обоснована чрезмерная длительность содержания Девлетхана Алиханова под стражей (два года, два месяца и 7 дней на момент подачи жалобы).

Европейским Судом по правам человека предложено подать одностороннюю декларацию, позволяющую урегулировать дело без вынесения итогового решения (согласиться с требованием заявителя и выплатить справедливую компенсацию).

Фактически это означает, что в данном случае установлено нарушение права Девлетхана Алиханова на свободу (быть задержанным под стражу только в пределах разумного срока), так как срок содержания под стражей является чрезмерным (два года, два месяца и 7 дней).

И теперь только стоит вопрос, в каком размере взыскать справедливую компенсацию и добровольно Российская Федерация признает нарушение права Алиханова либо в принудительном порядке", - пояснил Шогин.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Девлета Алиханова на длительное немотивированное содержание под стражей. История того, что произошло с Девлетом Алихановым, на самом деле, чудовищная, и на сегодняшний день не имеет аналогов в России, хотя практика рассмотрений таких дел в ЕСПЧ существует. Известный карельский политик и предприниматель, немолодой уже человек два с половиной года просидел за решеткой в одиночной камере без приговора суда, не признанный виновным в совершении какого-либо противоправного поступка. При этом, как справедливо полагают многие, ему выдвинули надуманное обвинение по экономическому делу, которое противоречит федеральному законодательству и сложившейся по всей России практике приватизации государственного и муниципального имущества.