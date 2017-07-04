Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Девлета Алиханова

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу известного политика и предпринимателя Карелии Девлета Алиханова на незаконное уголовное преследование и немотивированное длительное содержание под стражей.

Об этом рассказал адвокат Девлета Алиханова Михаил Шогин, который на днях получил ответ из ЕСПЧ.

- Европейский Суд по правам человека коммуницировал жалобу Девлетхана Алиханова на его незаконное уголовное преследование, - рассказал адвокат. Жалоба Алиханова признана приемлемой и теперь будет рассмотрена палатой Европейского Суда по правам человека.

С учетом практики применения норм о немотивированном длительном продлении срока содержания под стражей, можно с уверенностью спрогнозировать вынесение решения в пользу Алиханова, что предполагает привлечение ответственных за это чиновников к дисциплинарной ответственности, - добавил Шогин.

Обращает на себя внимание, что решение по жалобе Девлета Алиханова в Страсбурге приняли довольно быстро – он отправил ее около двух месяцев назад, и уже получил положительный ответ. Хотя на практике решение подобных вопросов в Европейском суде по правам человека обычно длится примерно полгода.

Напомним, что ранее на судах Девлет Алиханов не раз заявлял, что является патриотом своей страны и считает, что обращение в Европейский суд по правам человека – это самая крайняя мера, на которую придется пойти только в том случае, если не остается никаких шансов на правосудие в России.

История того, как обошлись с Девлетом Алихановым, на самом деле, чудовищная, и на сегодняшний день не имеет аналогов в России. Человек два с половиной года просидел за решеткой без приговора суда, не признанный виновным в совершении преступления. Ему выдвинули надуманное обвинение, которое противоречит федеральному законодательству и сложившейся по всей России практике приватизации государственного и муниципального имущества. Каждый раз ему немотивированно продлевали срок ареста, согласно последнему решению суда, он будет находиться в СИЗО до 28 августа.

Подробности о том, как и почему подавалась жалоба в Европейский суд по правам человека, читайте в ближайшие дни.