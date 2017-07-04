Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Политика
13:52, 04 Июля 2017

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Девлета Алиханова

По теме

Владимир Путин собирается в Финляндию
04.07.17 16:53
Мирошник сохранила третью позицию в медиарейтинге мэров городов СЗФО, уволив директора лицея №13
04.07.17 12:14
Как возникло и как развивалось дело "Петропита"
04.07.17 10:48
Все новости
Загрузка...

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу известного политика и предпринимателя Карелии Девлета Алиханова на незаконное уголовное преследование и немотивированное длительное содержание под стражей.

Об этом рассказал адвокат Девлета Алиханова Михаил Шогин, который на днях получил ответ из ЕСПЧ.

- Европейский Суд по правам человека коммуницировал жалобу Девлетхана Алиханова на его незаконное уголовное преследование, - рассказал адвокат. Жалоба Алиханова признана приемлемой и теперь будет рассмотрена палатой Европейского Суда по правам человека.

С учетом практики применения норм о немотивированном длительном продлении срока содержания под стражей, можно с уверенностью спрогнозировать вынесение решения в пользу Алиханова, что предполагает привлечение ответственных за это чиновников к дисциплинарной ответственности, - добавил Шогин.

Обращает на себя внимание, что решение по жалобе Девлета Алиханова в Страсбурге приняли довольно быстро – он отправил ее около двух месяцев назад, и уже получил положительный ответ. Хотя на практике решение подобных вопросов в Европейском суде по правам человека обычно длится примерно полгода.

Напомним, что ранее на судах Девлет Алиханов не раз заявлял, что является патриотом своей страны и считает, что обращение в Европейский суд по правам человека – это самая крайняя мера, на которую придется пойти только в том случае, если не остается никаких шансов на правосудие в России.

История того, как обошлись с Девлетом Алихановым, на самом деле, чудовищная, и на сегодняшний день не имеет аналогов в России. Человек два с половиной года просидел за решеткой без приговора суда, не признанный виновным в совершении преступления. Ему выдвинули надуманное обвинение, которое противоречит федеральному законодательству и сложившейся по всей России практике приватизации государственного и муниципального имущества. Каждый раз ему немотивированно продлевали срок ареста, согласно последнему решению суда, он будет находиться в СИЗО до 28 августа.

Подробности о том, как и почему подавалась жалоба в Европейский суд по правам человека, читайте в ближайшие дни.

По теме

Владимир Путин собирается в Финляндию
04.07.17 16:53
Мирошник сохранила третью позицию в медиарейтинге мэров городов СЗФО, уволив директора лицея №13
04.07.17 12:14
Как возникло и как развивалось дело "Петропита"
04.07.17 10:48
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gary
2017-07-04 15:11:12
Про какую компенсацию Вы здесь глаголите
Уже год, как на тер-рии РФ главенствуют Российские законы
Если суд РФ и только он, решит что надо выплатить, то выплатят, а нет, так решение ЕСПЧ не более как рекламный листит своих потуг
goo
2017-07-04 15:48:25
gary, шта? Уже год как отменили Конституцию РФ?
WWW
2017-07-04 15:09:02
Все, что вокруг него, тайна покрытая мраком. И тайну пора разгадать и мрак развеять. Люди многие осуждают, но вслух не говорят. Такой факт говорит сам за себя о негативном сквозняке в обществе.
Денис
2017-07-04 14:56:04
Михаил,какую компенсацию из "карманов силовиков",Вы чего?
Дал Бог ,что ещё живой,да скоро выпустят.после 10 сентября,вот оттянется.....теперь знает куда можно куда нельзя ,вон Вася, уже понял....
ненец
2017-07-04 15:29:25
Денис, Широка страна моя родная, много в ней полей, лесов и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!
Хорошо вас зашугали! И поделом.
michail
2017-07-04 14:41:43
Давно пора надо было это сделать. Еще хорошо бы если очень не маленькую компенсацию за этот произвол выплатили чиновники-силовики из своих карманов, а не из бюджета.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2017, 19:40
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал
03.07.2017, 09:44
Галина Васильева: "Я попала в западню"
30.06.2017, 06:40
СК РФ : Трое подростков, которых ищут на Ладоге, утонули
29.06.2017, 20:20
Ксения Бородина без макияжа испугала подписчиков
01.07.2017, 14:56
С сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила дорожного движения - смотрим, что изменилось
27.06.2017, 13:56
ВИДЕО: В Петрозаводске водитель отомстил нарушителю, который его подрезал

Аналитика

Сегодня 10:36
Политкухня
Как возникло и как развивалось дело "Петропита" 2
Вот уже полтора года в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело "Петропита" - вспоминаем, как оно развивалось.
"Нужно создать, а потом думать" 6
03.07.2017 11:58
Галина Васильева: "Я попала в западню" 14
03.07.2017 09:44
Жителей Петрозаводска приглашают поддержать инициативу о статусе столицы 4
03.07.2017 09:37
Слово о статусе 2
30.06.2017 08:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:03
Личное мнение
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет 1
03.07.2017 17:06
Про жертв и палачей 12
30.06.2017 11:11
Приходите – увидите! 1
30.06.2017 09:42
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел пикет в защиту Галины Васильевой
03.07.2017 16:55
все фото и видео

Опрос

Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?

Афиша

Сегодня в городе (12)
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Синяя бездна
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Мумия
2:22
Холодное танго
Ночь Рома и Колы
Очень плохие девчонки
Антропоид
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»