ФАС отменила регулярные проверки бизнеса в сферах рекламы и тарифов

Федеральная антимонопольная служба прекращает проверки соблюдения антимонопольного законодательства в сферах рекламы и тарифов.

Данные проверки будут отменены с 2018 года. Об этом изданию "Известия" сообщили в пресс-службе ФАС.

Правительство России проводит реформу контрольно-надзорной деятельности, которая призвана снизить административную нагрузку на бизнес. Одно из новшеств — переход на риск-ориентированный подход. Новый метод подразумевает, что предприятия будут поделены на категории риска по всем видам госконтроля, и чем ниже окажется риск нарушения, тем реже будут проходить и плановые проверки предприятия. В рамках реформы ФАС, в свою очередь, решила отменить плановый надзор по двум видам антимонопольного контроля, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора.

Что по этому поводу заявил УФАС, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".