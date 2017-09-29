СРОЧНО: ФАС РФ заявила, что компания КСМ необоснованно получила договор на строительство Гоголевского моста

Суд поддержал решение Антимонопольной службы, признавшей необоснованной выбор единственного подрядчика по строительству Гоголевского моста в Петрозаводске, сообщает ведомство в пятницу.

В конце 2016 года в ФАС России поступила жалоба на действия Управления автомобильных дорог Республики Карелия при проведении закупки на строительство путепровода через ж/д пути в Петрозаводске стоимостью почти 1 млрд рублей.

Отмечается, что заказчик неправомерно осуществил закупку у единственного исполнителя, отказавшись от проведения конкурентных процедур, что нарушает ч.5 ст. 24 закона о контрактной системе. В ходе заседания Комиссии ФАС России заказчик не смог представить надлежащего обоснования проведения закупки у единственного исполнителя, исключающей конкуренцию.

"Закупка у единственного исполнителя возможна в исключительных случаях, которые указаны в законе. К примеру, вследствие аварии, когда проведение конкурса или аукциона нецелесообразно ввиду жестких сроков, продиктованных экстренной ситуацией. Мы настаиваем на том, что заказчикам следует проводить закупки конкурентным способом, например, в форме электронных аукционов - максимально прозрачных и эффективных, позволяющих заказчику получить лучшее предложение по цене, а значит рационально расходовать бюджетные средства", - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Арбитражный суд города Москвы поддержал решение ФАС России.

Гоголевский мост, который возводит компания КСМ, планируется открыть 15 декабря текущего года. Первый этап работ предполагает строительство двух полос моста. В ходе второго этапа мост планируется расширить до четырех полос.

Мост, соединяющий микрорайон Древлянка с центром города, был закрыт в середине января 2013 года по решению суда. Инициировала данную процедуру прокуратура, посчитав, что путепровод опасен для передвижения автомобилей. Летом 2016 года его закрыли для движения пешеходов.