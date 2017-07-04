Фасад здания храма и другие находки обнаружены при раскопках возле Музтеатра Карелии

На площади Кирова в Петрозаводске, где предполагается воссоздать православную часовню, при раскопках обнаружен фундамент фасада здания храма, сгоревшего в 1924 году, сообщает республиканское министерство культуры.

"В границах раскопа был открыт мощный валунный фундамент фасада здания храма, - говорится в сообщении ведомства. - При раскопках были найдены ценные предметы, которые еще предстоит изучить специалистам. Фонды музея пополнятся большой коллекцией находок: монеты, украшения, нательные крестики, керамика и т.п."



фото: Минкультуры РК

Напомним, раскопки на площади Кирова начались через месяц после того, как на общественных слушаниях в городской администрации жители города после жарких дискуссий проголосовали за воссоздания часовни в память Фаддея Петрозаводского.

Раскопки на месте предполагаемого строительства часовни проводит археологическая экспедиция Национального музея Карелии совместно с историческим факультетом ПетрГУ по заказу республиканского Минкультуры. Группу возглавляет ведущий археолог, кандидат исторических наук музея Карелии Марк Шахнович.

"Раскопки показали, что в этой части площади Кирова действительно имеются фундаменты культовых сооружений – храма и часовни. Дальнейшую судьбу восстановления этих объектов будут решать городские власти. Восстановление часовни может пополнить арсенал объектов культурно-исторического и туристического показа", - отметили в Минкультуры.