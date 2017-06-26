Федеральные министры приедут в Карелию в июле

Министр по делам открытого правительства Михаил Абызов и глава МЧС России Владимир Пучков проведут в Карелии совещание.

Как рассказал сегодня на совещании по вопросу проверок малого и среднего бизнеса в правительстве начальник ГУ МЧС по Карелии Сергей Шугаев, 21 июля в Петрозаводске будет проходить публичное обсуждение реформирования контрольно-надзорной деятельности под руководством Михаила Абызова и Владимира Пучкова.

"Сегодня я эту информацию получил, приступаем к работе", - сказал Сергей Шугаев.

"Да, мы в курсе. Мы согласовывали эту дату. Мы долго определяли орган, и в конечном итоге выбор пал на МЧС. Мероприятие очень полезное, интересное, поэтому сейчас вместе с правительством мы и вы должны подготовить серьезно этот вопрос", - сказал Артур Парфенчиков.