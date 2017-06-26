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14:08, 26 Июня 2017

Федеральные министры приедут в Карелию в июле

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Министр по делам открытого правительства Михаил Абызов и глава МЧС России Владимир Пучков проведут в Карелии совещание.

Как рассказал сегодня на совещании по вопросу проверок малого и среднего бизнеса в правительстве начальник ГУ МЧС по Карелии Сергей Шугаев, 21 июля в Петрозаводске будет проходить публичное обсуждение реформирования контрольно-надзорной деятельности под руководством Михаила Абызова и Владимира Пучкова.

"Сегодня я эту информацию получил, приступаем к работе", - сказал Сергей Шугаев.

"Да, мы в курсе. Мы согласовывали эту дату. Мы долго определяли орган, и в конечном итоге выбор пал на МЧС. Мероприятие очень полезное, интересное, поэтому сейчас вместе с правительством мы и вы должны подготовить серьезно этот вопрос", - сказал Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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Доктор Лень
2017-06-26 17:08:18
Красиво звучит: Министр по делам открытого правительства. И фамилия красивая, на "Абыр" похоже. Интересно, а по делам закрытого правительства Министр есть?
Онего
2017-06-26 16:45:37
Раньше говорили "американо", теперь "руссиано". Раньше говорили "проститутка", теперь "женщина с пониженной социальной ответственностью". Раньше говорили "разворовали", теперь "странно, но ведь деньги из бюджета выделены в полном объёме".
michail
2017-06-26 16:25:34
Министры отлично отдохнут и развлекутся за государственный счет.
Гарик
2017-06-26 16:43:05
michail, за премиальные отдельных чиновников из правительства..Кто там на чеку----- смотрите ))
User
2017-06-26 14:34:57
Понятно дело, мероприятие очень интересное. В Карелии июль - самое время для публичных обсуждений. Вопрос должны подготовить серьезно: МЧС - снасти, правительство - бюджет на бухло. :)
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