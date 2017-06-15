Федеральный канал расскажет про "Сану" и пострадавших заемщиках

Съемочная группа телеканала "Россия 24" сняла в Петрозаводске сюжет про строительную компанию "Сана" и пострадавших заемщиках.

Ранее представитель Совета при президенте по правам человека на выездном заседании в Петрозаводске обратила внимание на ситуацию с заемщиками "Саны" и назвала договора "кабальными".

Это не первый случай, когда журналисты интересуются компанией "Сана". Теперь ситуация вышла на федеральный уровень.

Журналисты "России 24" встретились с защищающим заемщиков в суде Владимиром Шиликом, представителям карельского следственного комитета, несколькими заемщиками, которых не смогли платить по договорам (у многих были заключены в условных единицах), и в итоге лишись жилья.

Журналисты также хотели встретиться с директором "Саны" Анатолием Шмаеником, депутатом Заксобрания Карелии Ольгой Шмаеник, но сделать им это не удалось.

Ожидлается, что сюжет покажут в ближайшее время.