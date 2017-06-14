Фестиваль колокольных звонов-2017 на острове Кижи

С 17 по 19 июня 2017 года музей-заповедник "Кижи" проводит фестиваль духовной музыки "Колокольная партитура острова Кижи".

Фестиваль приурочен к празднованию дня преподобного Ионы Клименецкого, местночтимого святого.

Кижские звонари известны своим мастерством далеко за пределами заповедного острова. Их выступления на звоннице часовни Архангела Михаила для туристических групп и на колокольне Кижского погоста во время церковных служб стали неотъемлемой частью неповторимой атмосферы острова Кижи. А в давние времена, во время праздников, в заонежских деревнях колокольный звон был слышен отовсюду — задорным многоголосием одновременно звучали звонницы, радуя слух, перекликаясь друг с другом и создавая особую музыкальную партитуру Заонежья.

В 2014 году в музее-заповеднике "Кижи" был реализован проект "Возрождение утраченных традиций Русского Севера. Колокольная партитура Кижской волости". Он стал продолжением целого ряда мероприятий, направленных на восстановление духовной традиции заонежских деревень. В 1988 году на острове Кижи зазвучали колокола часовни Архангела Михаила. Спустя 10 лет, в 1998 году, музей-заповедник "Кижи" и Ассоциация колокольного искусства России организовали первый фестиваль, посвященный 10-летию возрождения колокольных звонов на о. Кижи. Второй фестиваль, посвященный 290-летию церкви Преображения Господня, состоялся на острове Кижи в 2004 году. В 2016 году на III фестиваль колокольных звонов съехались ведущие звонари Северо-Запада России, они посетили звонницы на часовнях Кижского ожерелья, дали несколько концертов для туристов и местных жителей на звоннице Кижского погоста, часовнях Спаса Нерукотворного, Михаила Архангела, Трех святителей на острове Кижи.

В программе фестиваля 2017 года - колокольные звоны от ведущих звонарей Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Вологды, Москвы, Ростова Великого, и, конечно, кижских звонарей. Колокольни острова Кижи оживут на 3 дня работы фестиваля. Зазвучат колокола на часовне Спаса Нерукотворного из деревни Вигово. У часовни Архангела Михаила состоятся настоящие колокольные концерты, которые продемонстрируют особенности колокольных звонов разных регионов России, индивидуальный подход каждого мастера своего дела. А местных жителей порадует вечерний концерт колокольных звонов на Нарьиной горе.

Кроме того, в окрестностях острова Кижи располагаются исторические деревни с церквями и часовнями. Звучание колоколов раздастся и в этих деревнях. Также в дни фестиваля можно будет познакомиться с уникальной выставкой старинных почтовых открыток "Со своей колокольни виднее" из частной коллекции Сергея Старостенкова, вице-президента Ассоциации колокольного искусства России.

В рамках фестиваля музей-заповедник "Кижи" совместно с Ассоциацией колокольного искусства России организует научно-практический симпозиум "Северные звоны в контексте общерусской колокольной традиции". Предполагается обсуждение следующих тем:

- Колокола и звоны в музеях и музеях-заповедниках";

- Колокольный звон в современном звуковом ландшафте;

- Деревянные звонницы как один из типов подколокольных сооружений;

- Фестивали и концерты колокольной музыки;

- Колокола – памятники истории, культуры и литейного искусства.

По итогам Фестиваля предполагается выработка практических рекомендаций по возрождению часовенных звонов исторической Кижской волости.

Основная праздничная программа фестиваля состоится 18 июня:

Обзорная экскурсия с театрализованными сценками из крестьянской жизни

09.30-10.00 - Колокольные звоны на колокольне Кижского погоста

10.00-12.00 - Литургия в церкви Покрова Богородицы

10.30-17.30 - Колокольные звоны на часовне Спаса Нерукотворного

14.00-19.30 - Концерт духовной музыки и колокольных звонов у часовни Архангела Михаила

14.00 - 15.00 - Выступление кижских звонарей

15.00 - 16.00 - Гала-концерт колокольных звонов звонарей России

16.00 – 16.30 - Выступление звонарей Карелии

16.30 – 17.00 - Выступление звонарей Москвы

17.00 – 17.30 - Выступление звонарей Санкт-Петербурга

17.30 – 18.00 - Выступление звонарей Вологды

18.00 – 18.30 - Выступление звонарей Великого Новгорода

18.30 – 19.30 - Гала-концерт колокольных звонов звонарей России

10.30 - 14.00 - Программа у дома крестьянина Яковлева (игровая площадка, демонстрация ремесел, мастер-классы, фотосессия в народном костюме, ярмарка-продажа продукции местных производителей, дегустация "кижского чая")

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