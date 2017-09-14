Фестиваль мультфильмов проплывет через Петрозаводск

На анимационном фестивале "Крок" покажут старые и новые мультфильмы.

В этом году он будет проходить до 21 сентября на теплоходе, следующем по маршруту "Москва - Углич - Мышкин - Петрозаводск - Валаам - Санкт-Петербург".

Известный во всем мире плавучий Международный фестиваль мультфильмов "Крок" уже не первый год бороздит российские "моря и океаны".

Как сообщили в оргкомитете фестиваля, в этом году "Крок" с 13 по 21 сентября пройдет по маршруту Москва – Углич – Горицы – Мандроги – Петрозаводск - Валаам – Санкт-Петербург.

Во время фестиваля на теплоходе проходят показы новых и старых мультфильмов, мастер-классы, концерты с увлекательными рассказами о профессии.

Торжественное открытие 24 международного анимационного фестиваля "Крок" прошло 13 сентября в Центральном доме кинематографистов.

В конкурсную программу фестиваля вошло 140 фильмов из 36 стран, всего на конкурсный отбор были поданы 972 заявки из 54 стран.