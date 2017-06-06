Филармонические Discoveries

В малом зале Карельской филармонии 10 июня в 16.00 будет проходить тестовый концерт "Клуб музыкальных открытий".

Пришедшие на концерт смогут не только насладиться игрой замечательного квартета русских народных инструментов "Exprompt", но и проверить свои знания в области истории и музыки (не специальные, а исключительно общие!), участвуя в целом каскаде викторин. Вход – бесплатный.

Название – "Клуб музыкальных открытий" - пока рабочее. А вот концерт, если понравится публике, может положить начало абонементной программе. Дело в том, что очень многие слушатели филармонии не раз и не два обращались к администраторам и знакомым артистам с просьбой организовать нечто вроде музыкально-исторического экскурса, на котором взрослые меломаны смогли бы получить ответы на целый ряд вопросов, возникающих на концертах. Например, всем известно, что между частями одного музыкального произведения аплодировать не принято. А почему? Или: если публика кричит в восторге "браво!", то артист улыбается, кланяется – и уходит. А если кричать "бис!", то артист может вернуться на сцену и сыграть еще что-нибудь к удовольствию слушателей. Опять же, почему? В общем, вопросов множество: и о самих музыкальных инструментах, и о их количестве в оркестре, и так далее.

Карельская филармония, а точнее ее артисты и музыковеды, решили попробовать удовлетворить любопытство публики. Но для того чтобы определить наиболее животрепещущие вопросы, было решено провести первый концерт в тестовом режиме.

Ждем всех любопытных любителей музыки.

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