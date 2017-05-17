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14:49, 17 Мая 2017

Филармония задаст ритм Ночи музеев 20 мая

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Каждый, кто провел прошлогоднюю Ночь музеев в Карельской филармонии, наверняка запомнил тот артистический бедлам, который творился под ее сводами.

Наши гости - от мала до велика - вызывали гром небесный из литавр, глюкеншпиля и гонга, били по козлиной коже барабанов, как по стальной наковальне... В этом году каждый посетитель тоже сможет поиграть на ударных, сфотографироваться в футляре для контрабаса и в волю поизвлекать громовые раскаты из гонга. Только встреча с прекрасным будет происходить более организованно, в виде получасовых экскурсий. Но за это время можно будет побывать не только на интерактивной выставке, но и в закулисье, и на сцене, куда в обычные дни вход простому сметному запрещен.

Экскурсии начнутся в 18.00, а последние посетители пересекут филармонический порог в 19.30.

На этом Ночь музеев не закончится - в 20.00 стартует Шоу барабанов, на котором учащиеся музыкальной школы поразят собравшихся новой программой.

И завершится праздничная ночь, как и положено в филармонии - концертом "Ритм нон стоп". Прозвучат произведения Небойши Йована Живковича и Марка Форда. Для бывалых "ударников" рассказывать, кто такой Небойша Живкович - все равно, что объяснять знаменитому скрипачу, кто такой Паганини. Произведения великого серба входят в репертуар всех ведущих перкуссионистов мира.

20 мая в Карельской филармонии обещает стать небывалой Ночью музеев: дикой и академической одновременно. Ну, так ведь и ритм, появившийся на заре человечества, был диким, но с годами превратился в прекрасную музыку. А в музейную ночь в филармонии - Ритм Нон-стоп!

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