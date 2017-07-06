Филиал музея Кронида Гоголева планируют открыть в Петрозаводске

Филиал музея частной коллекции Кронида Гоголева планируют открыть в столице Карелии.

"Мы сейчас работаем над созданием филиала музея нашего уникального художника Кронида Гоголева", - сказал врио главы Карелии Артур Парфеничков 5 июля на совещании в Национальной библиотеке Карелии.

"Когда я работал в Сортавале он был жив, мастерская находилась рядом с нашей службой. Конечно, это уникальный мастер и надо, чтобы гости столицы Карелии могли познакомиться с его творчеством", - считает Парфеничков.

По данным властей, место для него подбирается в Петрозаводске. Накануне дочь ушедшего из жизни мастера Мария приезжала в карельскую столицу.

"Я потом доложу отдельно по этому вопросу. Только сегодня с Марией Кронидовной разговаривал по данной теме", - сказал министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

Музей частной коллекции Кронида Гоголева находится в городе Сортавала. Располагается в старинном здании финской застройки 1899 года. Здесь экспонируется уникальная коллекция работ Народного художника России Кронида Александровича Гоголева.

Кронид Гоголев - профессиональный художник, работавший в уникальной манере (резьба по дереву), известен на весь мир. Основная часть произведений, находящихся в экспозиции – скульптурный рельеф в дереве, также можно увидеть живопись автора. Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники нашли живое отражение в его творчестве.