Фильм Звягинцева "Нелюбовь" можно посмотреть только в одном кинотеатре Петрозаводска

В российский прокат сегодня вышла новая картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь". На фестивале в Каннах лента получила Приз жюри.

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. После их очередной ссоры Алёша исчезает.

"Нелюбовь" Звягинцева вошла в основную конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля и получила Приз жюри.

В Петрозаводске картину можно посмотреть только в одном кинотеатре – в "Мираж Синема" в ТЦ "Тетрис".