13:38, 23 Октября 2017
Финальная распродажа в Коди
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Всем покупателям дополнительно предоставляется 15% ко всем действующим скидкам.
В гипермаркете товаров для дома, дачи и ремонта стартовала финальная ликвидационная распродажа. Всем покупателям дополнительно предоставляется 15% ко всем действующим скидкам.
Так что если вы хотите без особых трат обновить интерьер или создать уют в вашем доме, выгодно запастись товарами к следующему сезону посадок или просто дёшево что-то отремонтировать, приходите! Продлится финальная распродажа до конца месяца.
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