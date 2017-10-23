Финальная распродажа в Коди

Всем покупателям дополнительно предоставляется 15% ко всем действующим скидкам.

В гипермаркете товаров для дома, дачи и ремонта стартовала финальная ликвидационная распродажа. Всем покупателям дополнительно предоставляется 15% ко всем действующим скидкам.



Так что если вы хотите без особых трат обновить интерьер или создать уют в вашем доме, выгодно запастись товарами к следующему сезону посадок или просто дёшево что-то отремонтировать, приходите! Продлится финальная распродажа до конца месяца.

На правах рекламы