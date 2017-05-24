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17:40, 24 Мая 2017

Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет

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Почти каждый десятый россиянин подписывает финансовые документы не читая, сообщает РБК.

Уровень финансовой неграмотности россиян достиг максимума за девять лет, следует из исследования, проведенного экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ). По их данным, 20% россиян в конце прошлого года оценили уровень своих знаний и навыков в финансовой сфере как нулевой. В последний раз больше людей, совершенно не разбирающихся в финансовых вопросах, было в России, по данным ВШЭ, в 2008 году.

В общей сложности неудовлетворительными свои знания и навыки в финансовой сфере считают 46% россиян, что несколько выше, чем в предыдущие два года. А вот доля "отличников" стабильно удерживается на уровне 2% с 2008 года, единственным исключением стал 2010-й, когда их доля выросла до 3%.

В отчете ВШЭ отмечается, что россияне не так уж плохо справляются с финансовой арифметикой. К примеру, разобраться с простыми и сложными банковскими процентами в ходе тестирования смогли 45% участников опроса, что примерно соответствует уровню Венгрии (46%) и Германии (47%). С вопросами о том, какую прибыль можно получить от вклада в банк на определенный срок под определенный процент, как скорректирует доходы инфляция, как не прогадать со скидкой на распродажах и т.д., справились от 50 до 76% респондентов.

"Однако умение считать проценты общей картины финансовой грамотности не дает. Важна не только арифметика, но и владение информацией о рынке, установки в обращении с личными финансами", — отмечается в отчете ВШЭ.

Здесь у россиян возникают серьезные проблемы. 9% участников опроса ВШЭ признались в том, что подписывают финансовые договоры, вовсе не читая их. Еще 26% сознались, что стараются читать договоры, но подписывают, даже если чего-то в документе не поняли.

Более половины жителей России, судя по результатам исследования ВШЭ, не ведут письменного учета своих доходов и расходов, примерно каждому десятому не известно, сколько именно денег он получает и сколько тратит в течение месяца.

Базовые правила инвестирования сбережений также знают далеко не все. В частности, доля тех, кто понимает, что чем выше предлагаемая доходность, тем выше и риск, в 2016 году составляла лишь 29% от общего числа респондентов. То, что государство гарантирует компенсацию только по вкладам в банках, понимает лишь треть.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-05-24 17:57:29
Не мудрено! Финансовая грамотность россиян крайне опасна для государственных ЖиВ. Финансово грамотное население быстро прикинет дом к уточке и воздаст его владельцам по заслугам.
Гость
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