Финансовую помощь не получат муниципалитеты Карелии, превышающие затраты на чиновников

Правительство Карелии в 2017 году увеличило объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, но ужесточило условия финансирования.

Об этом говорится в аналитическом докладе Минфина Карелии "Межбюджетные отношения в Республике Карелия на 2017 год: новации и акценты".

Общий объем дотаций в 2017 году увеличен на 28% к уровню 2016 года и составляет 549,7 млн.рублей.

Одно из условий предоставления дотаций – соблюдение нормативов на оплату труда и содержание муниципальных служащих. Ранее бывший министр финансов Ирина Ахокас сообщила, что из более сотни администраций местного самоуправления половина не выполняет нормативы по оплате труда чиновников. Неэффективные расходы местных властей в этой сфере в 2016 году Минфин оценил в 18 млн рублей.

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