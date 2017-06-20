Новости. Экономика
08:54, 20 Июня 2017

Финансовую помощь не получат муниципалитеты Карелии, превышающие затраты на чиновников

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Правительство Карелии в 2017 году увеличило объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, но ужесточило условия финансирования.

Об этом говорится в аналитическом докладе Минфина Карелии "Межбюджетные отношения в Республике Карелия на 2017 год: новации и акценты".

Общий объем дотаций в 2017 году увеличен на 28% к уровню 2016 года и составляет 549,7 млн.рублей.

Одно из условий предоставления дотаций – соблюдение нормативов на оплату труда и содержание муниципальных служащих. Ранее бывший министр финансов Ирина Ахокас сообщила, что из более сотни администраций местного самоуправления половина не выполняет нормативы по оплате труда чиновников. Неэффективные расходы местных властей в этой сфере в 2016 году Минфин оценил в 18 млн рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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Leopol'd
2017-06-20 10:26:56
В регионе, полностью подчиненном федеральному центру, от центра и финансируемом, расплодили парламенты, министерства, КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД. И всё это при населении и экономике одного района Санкт-Петербурга.
Гарик
2017-06-20 09:31:54
К правительству это не относится?? Как можно у региона с такой малой численностью населения иметь столько заместителей у Главы ,один из которых вообще в Москве ,чего то делает.
Гость
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