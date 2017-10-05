Финансовые контролеры выявили нарушения в Фонде капремонта Карелии

Контрольно-счетная палата республики проверила деятельность Фонда капитального ремонта Карелии в 2015-2016 годах.

Как сообщается на сайте палаты, с докладом о результатах проверки выступила аудитор Анна Мелехова.

Объем нарушений, имеющих стоимостную оценку, составил 58,5 млн. рублей, в том числе 51 954,86 тыс. рублей –использованы с нарушением принципа эффективности (в части результативности и экономности).

Кроме этого, установлены отдельные нарушения Федерального закона "О бухгалтерском учете" и приказов Минтранса России "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" и "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей".