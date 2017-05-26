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Финансовый консультант: Если ребенок пошел в частную школу, требуйте компенсацию

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Родитель вправе подать заявление и потребовать компенсацию налогового вычета в 15 тысяч рублей в месяц, если ребенок не обучается в государственной школе, считает финансовый консультант из Петрозаводска Анна Крик.

Если усреднять, то мы получим, что среднемесячная плата за обучение ребёнка в частной школе в СЗФО составляет 17 тыс. рублей по округу. Школы предоставляют скидки при оплате полного года обучения (9 месяцев) в диапазоне от 5 до 20%.

Из суммы оплаты, конечно, можно вычесть якобы 13%. Что составило бы 2210 руб. от каждого месяца. Но я говорю "якобы", потому что социальный налоговый вычет на обучение предоставляется только работающим родителям, которые оплачивают очное образование детей возрастом до 24 лет. А получить они могут только частичный возврат выплаченного подоходного налога (НДФЛ) с фактически понесенных затрат на платные образовательные услуги, не превышающие в год сумму 50 тыс. руб. в год. Таким образом максимальный размер НДФЛ, который можно вернуть за 2016 год, составляет смешные 6,5 тыс. руб. в год (13%) на каждого ребенка. Ну не плевок ли?!

Хотя мне больше нравится другая идея. Каждый год в школы приходит через рефинансирование на каждого ребёнка по 15 тысяч рублей в месяц. Чисто теоретически, если родитель, например, заявляет, что переводит ребёнка на домашнее образование, он имеет право подать заявку в соответствующие инстанции, чтобы ему эту сумму компенсировали, и получать 135 тысяч в год в виде возвращения налогов. Ведь родители в любом случае платят за образование своих детей, даже в общеобразовательных школах – по средствам уплаченных налогов. Те же самые 15 тыс. рублей.

Значит, теоретически родитель вправе подать заявление и потребовать компенсации налогового вычета в 15 тысяч рублей в месяц, если ребёнок не обучается в государственной школе.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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