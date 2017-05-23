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18:20, 23 Мая 2017

Финнов приглашают в Африку протестировать вакцину от диареи

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Жители Суоми, которые ищут возможности для дешевых путешествий, могут поехать в Республику Бенин в качестве участников эксперимента.

Финские ученые вместе с коллегами из Швеции и США предлагают добровольцам провести отпуск на благо науки и отправиться в недорогую поездку в западноафриканскую страну Бенин, чтобы проверить на себе эффективность вакцины от кишечной палочки. Об этом сообщает "Фонтанка.Fi".

Путешественникам нужно будет заплатить 1600 евро за двухнедельный отдых на берегу моря, включающий культурную программу. Половине добровольцев введут настоящую пробную вакцину, а половине - плацебо. Вакцина должна помочь победить ETEC - один из четырех самых опасных штаммов кишечной палочки.

Исследование проводят ученые из Хельсинкского университета совместно с коллегами из Гётеборгского университета и Университета Джона Хопкинса.

 

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