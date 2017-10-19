Финская рыба не доехала до Карелии и вернулась на родину

У жителя приграничной территории отобрали филе и потрошеную щуку.

Как сообщили в территориальном Управлении Россельхознадзора, 15 октября в международном автомобильном пункте пропуска "Вяртсиля" у жителя поселка Вяртсиля Сортавальского района, пересекавшего границу Российской Федерации, в ходе ветеринарного контроля государственный инспектор отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора обнаружило в багажном отсеке автомобиля в двух полиэтиленовых пакетах филе рыбы и чищенную потрошеную щуку общим весом 11,3 кг.

Подконтрольный госветнадзору груз следовал без разрешения Россельхознадзора на ввоз в Российскую Федерацию и ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, какая-либо информация о товаре, производителе, дате выработки на пакетах отсутствовала. Инспектор Управления ввоз рыбы запретил.

По результатам досмотра составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, рыбу гражданину пришлось вернуть на сопредельную территорию.

Управление Россельхознадзора рекомендует соблюдать действующие ограничения на ввоз подконтрольной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из зарубежных стран, чтобы не терять время, связанное с оформлением необходимой документации при выявлении запрещенного к ввозу товара.