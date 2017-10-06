Финские сыр и колбаса в очередной раз не доехали до Карелии

Жительница Олонца не хотела нарушать закон, но была оштрафована.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, 3 октября жительница Олонца, возвращаясь из Финляндии с покупками через МАПП "Вяртсиля", пыталась провезти в ручной клади готовую животноводческую продукцию производства Финляндии: 8,8 кг мясопродуктов (сосиски, колбасные изделия в нарезке) и 17,45 кг молочных продуктов (сыр, масло), тем самым превысив разрешенную норму ввоза готовой продукции животного происхождения на одного человека на 21 кг 250 г, что является нарушением требований действующего ветеринарного законодательства РФ и Таможенного союза. На продукцию, перевозимую свыше установленного лимита, олончанка не смогла предоставить разрешение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на ввоз и ветеринарные сопроводительные документы. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

В протоколе об административном правонарушении женщина указала, что нарушать закон не планировала, о норме ввозе была неверно информирована.

В отношении россиянки составлен протокол об административном правонарушении, ей придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

Продукцию, превышающую норму ввоза (5 кг на одно физическое лицо), в количестве 21,25 кг пришлось вернуть на сопредельную территорию.