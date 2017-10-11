Фирма наказана за смс-рекламу про Дом мечты в Карелии

Управление федеральной антимонопольной службы по Карелии обнаружило нарушение в рекламе, которую получил владелец телефона в виде смс-спама.

Смс с данным текстом пришло на мобильный номер гражданина днем 7 июля этого года, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на правовые акты федеральной антимонопольной службы.

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