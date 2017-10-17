16:23, 17 Октября 2017
Фонд госимущества Карелии объявил о продаже двух дач в Шуйской Чупе
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Обе принадлежали правительству республики. Кроме того, на продажу выставлено еще несколько дач, которыми пользовались карельские чиновники
Согласно протоколам торгов, на первый аукцион, состоявшийся в конце сентября, был выставлен двухэтажный дом общей площадью 539,4 кв. метров 1938 года постройки. Это деревянное здание с печным отоплением. Начальная цена на него составила 1,9 млн рублей.
Ранее стало известно о том, что другое здание дачи (площадью 43 кв.м) в престижном поселке купил на аукционе некий господин Грачев.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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