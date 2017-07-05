16:02, 05 Июля 2017
Фонд капитального ремонта Карелии провел конкурс с нарушением антимонопольного закона
По теме
Загрузка...
В УФАС поступила жалоба на торги, организатором которых был Фонд капремонта Республики Карелия.
Фонд проводил конкурсный отбор подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресу: г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 3 Начальная (максимальная) цена контракта составляла чуть более 2 миллионов рублей.
Один из конкурсантов, оценив объем работ, установил, что его организация готова справиться за меньший период времени, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
30.06.2017, 06:40
29.06.2017, 20:20
01.07.2017, 14:56
30.06.2017, 09:42
Аналитика
04.07.2017 10:36
Политкухня
Вот уже полтора года в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело "Петропита" - вспоминаем, как оно развивалось.
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
30.06.2017 08:08
Чтиво
04.07.2017 12:03
Личное мнение
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
03.07.2017 17:06
30.06.2017 11:11
30.06.2017 09:42
Медиа
Сегодня 14:35
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии