Фонд капитального ремонта Карелии провел конкурс с нарушением антимонопольного закона

В УФАС поступила жалоба на торги, организатором которых был Фонд капремонта Республики Карелия.

Фонд проводил конкурсный отбор подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресу: г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 3 Начальная (максимальная) цена контракта составляла чуть более 2 миллионов рублей.

Один из конкурсантов, оценив объем работ, установил, что его организация готова справиться за меньший период времени, пишут "Вести Карелии".

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