Фонд Научной библиотеки пополнился уникальным изданием, сообщили в ПетрГУ

Ведущий специалист в области детской литературы и журналистики Лариса Колесова передала в дар Научной библиотеке госуниверситета Петрозаводска уникальное издание "Архив "Сверчка". Веселые картинки для маленьких ребят, 1937".

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Журнал "Сверчок" вырос из газеты "Ванька-Встанька" и выходил в 1937 году. "Сверчок" существенно отличался от других малышовых изданий своей юмористической направленностью, преобладанием рисунка над текстом, обилием комиксов. В книгу вошла иллюстрированная статья Л. Н. Колесовой "Невеселая судьба веселого журнала", факсимиле всех номеров газеты "Ванька-Встанька", журнала "Сверчок" и критических статей, а также список детских журналов с 1785 по 1909 год", - сказано в сообщении университета.