12:16, 25 Мая 2017
Фонды кандидатов в губернаторы Карелии скромнее, чем в большинстве регионов
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Предельный размер избирательных фондов кандидатов на выборах главы Карелии установлен ниже, чем в большинстве регионов России.
Такой вывод можно сделать на основании законопроекта "О выборах главы Республики Карелия". Сегодня его приняли в окончательном чтении депутаты Законодательного собрания.
Согласно законопроекту, предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда не может превышать 30 миллионов рублей. Эта сумма выглядит скромно на фоне большинства регионов России даже с учетом небольшой численности избирателей в Карелии.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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