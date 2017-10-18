Фото 17-летней Анны Семенович впечатлило пользователей

Певица поделилась с подписчиками в Instagram архивной фотографией, на которой юная Анна — еще не певица и мечтает стать Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию.

На снимке Анна Семенович — симпатичная девочка, которая сидит на траве и, обернувшись, улыбается в камеру, пишет uznayvse.

"Выгляжу вполне счастливой молодой девушкой, в меня сразу влюблены два самых завидных парня из института, но мне не до любви, я готовлюсь к своему первому Чемпионату мира", — прокомментировала свое фото Анна. Пользователи осыпали Анну комплиментами. Естественно, многие обратили внимание на грудь молодой Семенович на фото.

"Какая красавица! Нельзя быть красивой такой", "С такой грудью!", "Ань, честно говоря, ты не изменилась особо, разве что цвет волос", "Оказывается, она молодости красивая была, вот как", "Аня, честно говоря, даже не ожидала, что Вы такой открытый, хороший, добрый человечек. А в том, что вы красавица, вообще сомнений нет", "Уже в 17 была такая грудь! Вау!", "Какая душечка!", "На Шурыгину похожа", "Фотография чистоты, молодости и отсутствия лукавства!", "Какая вы душевная, Анна!", "Тут грудь тоже есть, значит, настоящая", — пишут в комментариях к фото.