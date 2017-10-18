Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
21:30, 18 Октября 2017

Фото 17-летней Анны Семенович впечатлило пользователей

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
18.10.17 20:00
Смерть Дмитрия Марьянова была спланирована ради его наследства, считает бывшая жена актера
18.10.17 19:40
В семье Кейт Миддлтон произошел скандал
18.10.17 19:10
Все новости
Загрузка...

Певица поделилась с подписчиками в Instagram архивной фотографией, на которой юная Анна — еще не певица и мечтает стать Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию.

На снимке Анна Семенович — симпатичная девочка, которая сидит на траве и, обернувшись, улыбается в камеру, пишет uznayvse.

"Выгляжу вполне счастливой молодой девушкой, в меня сразу влюблены два самых завидных парня из института, но мне не до любви, я готовлюсь к своему первому Чемпионату мира", — прокомментировала свое фото Анна. Пользователи осыпали Анну комплиментами. Естественно, многие обратили внимание на грудь молодой Семенович на фото.

"Какая красавица! Нельзя быть красивой такой", "С такой грудью!", "Ань, честно говоря, ты не изменилась особо, разве что цвет волос", "Оказывается, она молодости красивая была, вот как", "Аня, честно говоря, даже не ожидала, что Вы такой открытый, хороший, добрый человечек. А в том, что вы красавица, вообще сомнений нет", "Уже в 17 была такая грудь! Вау!", "Какая душечка!", "На Шурыгину похожа", "Фотография чистоты, молодости и отсутствия лукавства!", "Какая вы душевная, Анна!", "Тут грудь тоже есть, значит, настоящая", — пишут в комментариях к фото.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
18.10.17 20:00
Смерть Дмитрия Марьянова была спланирована ради его наследства, считает бывшая жена актера
18.10.17 19:40
В семье Кейт Миддлтон произошел скандал
18.10.17 19:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
12.10.2017, 16:27
О моей зарплате
16.10.2017, 12:10
Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
11.10.2017, 07:25
В МВД Карелии прошли новые кадровые назначения
16.10.2017, 09:41
Алиханову изменили суть обвинения в финале процесса

Аналитика

Сегодня 14:32
Обществоведение
Ничего святого 3
В Соломенном неизвестные обокрали церковь Сретения Господня. Пропали золотые украшения, которые люди принесли к чудодейственной иконе Казанской Божией матери в благодарность за исцеление.
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
16.10.2017 10:20
Еще не конец 9
16.10.2017 09:18
Сборы жуткого урожая 7
13.10.2017 15:35
"Можем повторить!" 10
13.10.2017 14:32
Вся аналитика

Чтиво

16.10.2017 11:12
Личное мнение
Проигранные игры 6
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
О моей зарплате 16
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Завтра в Петрозаводске (1)
Крым
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»