ФОТО: 49-летняя Селин Дион полностью обнажилась для глянцевого журнала

Журнал Vogue опубликовал в своем Instagram неожиданную фотографию: на ней абсолютно голой позирует 49-летняя Селин Дион.

Фото было сделано в перерыве между показами на Неделе моды в Париже, отмечает портал Lady.



фото: https://www.instagram.com/voguemagazine

Поклонники певицы оказались шокированы столь откровенным снимком, поскольку Селин всегда казалась образцом скромности.

Однако многие похвалили Дион за смелость и отметили стройную фигуру певицы и длинные ноги. Фото уже набрало более ста тысяч "лайков".