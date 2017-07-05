21:30, 05 Июля 2017
ФОТО: 49-летняя Селин Дион полностью обнажилась для глянцевого журнала
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Журнал Vogue опубликовал в своем Instagram неожиданную фотографию: на ней абсолютно голой позирует 49-летняя Селин Дион.
Фото было сделано в перерыве между показами на Неделе моды в Париже, отмечает портал Lady.
фото: https://www.instagram.com/voguemagazine
Поклонники певицы оказались шокированы столь откровенным снимком, поскольку Селин всегда казалась образцом скромности.
Однако многие похвалили Дион за смелость и отметили стройную фигуру певицы и длинные ноги. Фото уже набрало более ста тысяч "лайков".
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